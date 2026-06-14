Saibari, accordo tra Bayern Monaco e PSV. Nei prossimi giorni le visite

14/06/2026 | 22:00:56

Saibari è sempre più vicino al Bayern Monaco. Mancava solo l’accordo tra i club. Secondo le informazioni raccolte da Footmercato, ora è stato finalizzato. Fonti marocchine e tedesche confermano che è stato raggiunto un accordo verbale tra il club tedesco e il PSV Eindhoven. Le visite mediche sono previste negli Stati Uniti nei prossimi giorni, con il giocatore attualmente impegnato ai Mondiali con il Marocco che però da luglio sarà un nuovo rinforzo di Kompany.

foto fifa world cup