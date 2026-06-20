Saibari: “Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e lo stesso sogno. Siamo come una famiglia”

20/06/2026 | 11:03:11

Il Marocco sta entrando di diritto nel gotha delle Nazionali, grazie ad ottime prestazioni nei tornei recenti e a grandi giocatori di qualità, come Saibari, autore dell’1-0 contro la Scozia e pezzo pregiato del mercato. Ecco le sue parole al termine della seconda giornata di Coppa del Mondo: “Mi sento e ci sentiamo molto bene. Tre punti importantissimi per prenderci il primo posto, è stata una bella partita. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e lo stesso sogno. Siamo come una famiglia, lavoriamo tutti insieme, siamo un grande gruppo. Ci vogliamo bene e ci aiutiamo tanto anche in campo. L’obiettivo è vincere anche la prossima partita”.

Foto: Instagram Saibari