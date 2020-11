Saiba Dabo, il nuovo che avanza: la stellina del calcio maliano

Ci sono ragazzi che crescono e che sognano un futuro luminoso. Quelli degli anni 2000 con i riflettori puntati addosso e con la necessità di verificare sempre più qualità già ora indiscutibili., classe 2002, è ora considerato come il nuovo. Lui difenderà i colori deldurante le qualificazioniin Senegal dal 20 novembre 2020 . Dabo è sui taccuini di numerosi osservatori europei. Infatti è appena entrato nel FA10 consulting, gestita da Francesco Angelini ed è considerato in patria come la grande speranza del calcio maliano. Entrato nell’accademia JMG nel 2012, a, stiamo parlando di una delle migliori accademie al mondo che oggi spinge il suo talento in Europa. Con un 2002 bisogna andare sempre cauti, ma è da seguire attentamente la sua evoluzione perché trattasi di un profilo di grande prospettiva. Lo aspettiamo alle prossime verifiche, a partire dal prestigioso impegno in Senegal.