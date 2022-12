Sagnol (CT Georgia): “Kvara? E’ migliorato anche in fase realizzativa”

Willy Sagnol ha parlato di Kvaratskhelia e del suo rendimento finora con la maglia del Napoli, squadra che è prima in classifica anche grazie alle sue giocate e ai suoi assist e gol. Ecco le parole dell’allenatore della Georgia: “É sicuramente il giocatore su cui si stanno soffermando tutti perché il miglioramento che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo è stato assolutamente fantastico. Ha sempre avuto qualità strepitose e si è adattato molto velocemente in Italia, ma ora è migliorato in fase realizzativa e sappiamo quanto certe statistiche nel calcio moderno siano importanti”.

Foto: Instagram Personale