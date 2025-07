Sage (allenatore Lens): “El Aynaoui in partenza? Non avrebbe giocato”

12/07/2025 | 16:03:44

Il tecnico del Lens Pierre Sage ha parlato del futuro di El Aynaoui, centrocampista timidamente seguito dalla Roma. Le sue dichiarazioni in zona mista riprese da Footmercato sul centrocampista: “Se fosse stato in procinto di partire oggi non avrebbe giocato nemmeno un minuto contro lo Standard Liegi” ha detto il tecnico dopo il pareggio in amichevole allontanando l’ipotesi di un trasferimento nella capitale.

FOTO: X Lens