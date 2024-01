Sage (all. Lione): “Orban è molto vicino alla firma”. E su Matic…

Il Lione sta per sferrare un altro colpo. Il club di John Textor ha praticamente ingaggiato Gift Orban, come ha confermato Pierre Sage, il tecnico de Les Gones, in conferenza stampa: “È molto, molto vicino alla firma, è a buon punto. Vi dirò di più quando lo avrò visto. Per ora ho solo visto dei video su di lui; ovviamente è un attaccante che fa gol e che è capace di giocare insieme a un altro attaccante”.

Infine, su Matic: “È anche un nome che ricorre spesso, anche un po’ più spesso di quello di Benzema… È davvero un buon giocatore ma è difficile dire di più nella mia posizione. Sono qui per organizzare gli allenamenti e assicurarmi che la squadra giochi bene, non per scegliere i giocatori. Di questo si occupa la direzione sportiva, io rispetto le gerarchie”.

Foto: Twitter Lione