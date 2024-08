Sage (all. Lione): “Cherki? Non ha senso si alleni con noi. Vediamo dal 31 agosto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lione, Pierre Sage, ha così parlato di Rayan Cherki: “Per quanto riguarda Rayan Cherki, c’è sempre la possibilità di una partenza. Lo aspettavamo a Parigi, poi a Dortmund, adesso siamo più preparati alla sua cessione. Dato che non c’è una proiezione a breve termine, forse non ha senso che si alleni con noi. Se sarà ancora con noi il 31 agosto, riconsidereremo la situazione. È sempre difficile vedere questi giocatori allenarsi separatamente perché abbiamo costruito dei rapporti ma dobbiamo allenarci in condizioni ottimali”.

Foto: OL Twitter