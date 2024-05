SAFONOV, IL NUOVO VICE DONNARUMMA A PARIGI

Il PSG è vicino alla firma del portiere russo Matvej Safonov. Sarà lui l’erede di Keylor Navas, che lascerà Parigi a breve, e prenderà il posto come vice di Gigi Donnarumma.

Affare da circa 20 milioni con il Krasnodar, club in cui ha sempre militato l’estremo difensore, classe 1999. Portiere titolare della Nazionale russa dal 2021.

E’ un giocatore che nel 2020 fu inserito nella lista dei 50 più promettenti calciatori nel panorama mondiale.

Safonov è cresciuto nel Krasnodar, club in cui ha firmato il suo primo contratto giovanile nel 2015, a 16 anni. Ha militato in tutta la trafile delle giovanili del clib e ha fatto il suo debutto nella Premier League russa con Krasnodar il 13 agosto 2017 in una partita contro l’FC Amkar Perm. Poco alla volta, Safonov si è preso il posto da titolare della porta del suo club.

Il 18 gennaio 2024, ha prolungato il suo contratto con l’FC Krasnodar fino al 31 gennaio 2029. Il 9 ottobre 2020, è stato convocato per la prima volta nella nazionale russa per le partite della UEFA Nations League contro Turchia e Ungheria. L’11 maggio 2021, Safonov è stato incluso nella rosa preliminare ampliata di 30 uomini per gli Europei UEFA Euro 2020. Ha debuttato il 1° giugno in un’amichevole contro la Polonia. Il 2 giugno Safonov è stato incluso nella squadra finale per la competizione europea e il 16 giugno, ha giocato la seconda partita del girone della Russia contro la Finlandia, mantenendo la porta inviolata nella vittoria per 1-0. Ha giocato di nuovo il 21 giugno nell’ultima partita del girone contro la Danimarca, subendo 4 gol, con una sconfitta per 1–4, che costò l’eliminazione alla Russia.

Vanta 19 presenze con la Nazionale russa. Nel frattempo ha continuato la sua crescita con il Krasnodar, con cui vanta 153 presenze e il premio di miglior portiere del campionato russo nel 2023.

Ora proseguirà la sua esperienza al PSG, dove potrà cimentarsi in un campionato più competitivo e dare respiro a Donnarumma nel corso della stagione.

E’ un portiere molto alto, 192 cm, molto agile, bravo con i piedi. Portiere moderno che può certamente sostituire degnamente Navas. Un’ottimo vice per Donnarumma nella prota del PSG.

Foto: Instagram personale