Safonov avvisa il PSG: “Non sono felice del mio impiego. Prestito? Ne parleremo”

07/06/2025 | 16:30:34

Il portiere russo del PSG Matvei Safonov ha parlato del poco impiego con i parigini, dopo essere stato chiuso da Donnarumma a Parigi: “È più difficile invece quando giochi solo una volta al mese. Devi trovare un modo per mantenerti in forma. Un prestito? Ne parleremo quando il club vorrà, ma se non ci sono conflitti o disaccordi, non ha molto senso andare in prestito. Non sono contento della mia situazione, ma ho il diritto di provare a cambiarla da solo”.

FOTO: Instagram Safonov