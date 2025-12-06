Safonov: “Al Psg i tifosi chiedevano chi fossi quando sono stato acquistato”

06/12/2025 | 14:00:13

Safonov ha parlato a Smol Talk della sua avventura al PSG: “Per i primi tre mesi, la gente mi ha evitato: ‘Chi abbiamo comprato?’. Ovviamente, sto esagerando. Ma credo che ci sia voluto un po’ più di tempo del previsto. Tre mesi prima ancora di iniziare a mostrare qualcosa. Ora mi sono adattato psicologicamente al calcio: mi sento a mio agio, capisco le mie capacità e non sento più alcuna pressione extra. Perché c’era molta pressione, soprattutto quando le cose non andavano come previsto. Tutto è successo così velocemente nella mia vita! E ora mi rendo conto che ci sono giocatori in squadra che sono così talentuosi che sono stato relegato in secondo piano”.

foto insta safonov