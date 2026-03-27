Saelemakers: “Il talento da solo non basta per raggiungere grandi traguardi. Mondiale? Giusto sognare di vincerlo”

27/03/2026 | 22:24:09

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato dal ritiro del Belgio, a Nieuwsblad.

Queste le sue parole: “Sono la prova che il talento da solo non basta per farcela. Ho fatto dei sacrifici e sono stato ricompensato. Non ho intenzione di sedermi sugli allori. Prendiamo il Mondiale in America: perché non dovremmo sognare? Se lavoriamo sodo, tutti insieme, chissà…, perché non sognare di vincerlo”.

Sulla Nazionale: “La concorrenza è enorme. Non è perché fai bene nel tuo club che giochi automaticamente con i Diavoli Rossi, non ci sono garanzie. So gestirlo, ma questo non toglie che io abbia la sana ambizione di essere un giocatore chiave anche qui. Penso di avere più possibilità come ala destra, è lì che il CT preferisce vedermi. Questo ritiro è l’ideale per guadagnare punti in vista del Mondiale. Il mio primo grande torneo. Incredibile”.

Foto: Instagram personale