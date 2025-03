Saelemakers: “A Roma sto bene. Ho sentito subito il sostegno dei tifosi”

Alexis Saelemaekers, giocatore della Roma, ha parlato a una intervista a L’Idealista, sul momento in casa giallorossa.

Queste le sue parole: “Ho trovato un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e dei tifosi che mi hanno sostenuto da subito. Questo per me è stato molto importante. Sì a Roma sto bene”.

Che cosa ha significato segnare nel derby?

“È stata una grande gioia perché queste partite rappresentano molto per i tifosi. Per noi calciatori sono uno stimolo in più proprio perché sappiamo quanto sia importante a livello emotivo. Sicuramente il derby di Roma è tra i più rappresentativi in Italia e la gioia di averlo vinto è stata enorme”.

Qual è l’aspetto della città che le piace di più e quello che invece l’ha sorpresa maggiormente?

“Roma non ha bisogno di presentazioni, è una città meravigliosa, non a caso è la capitale del mondo. La sua storia e il suo fascino sono incredibili. Quello che mi ha sorpreso di più, però, e un po’ mi pesa sorride, è il traffico”.

Ha mai pensato di comprare casa a Roma?

“Non ci ho ancora pensato in maniera approfondita, sono qui da pochi mesi, sicuramente sono interessato a questo mercato e sto facendo delle valutazioni”.

