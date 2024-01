Saelemaekers: “Vero, siamo giovani, ma per essere in quella posizione sappiamo prenderci le nostre responsabilità”

Alexis Saelemaekers, esterno del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il pari con il Genoa.

Queste le sue parole: “Quando sei competitivo vorresti sempre giocare dal primo minuto, ma il mister deve pensare a tutto il gruppo. Io lo accetto e quando entro faccio di tutto per aiutare la squadra, oggi ho fatto l’assist per Lollo e sono contento. Se siamo in questa posizione della classifica significa che siamo giocatori di responsabilità, è vero siamo giovani ma ognuno di noi si prende le sue responsabilità”.