﻿Saelemaekers, un rinnovo meritato e due grandi rimpianti

09/11/2025 | 13:15:08

Alexis Saelemaekers ha dimostrato in più occasioni di essere da Milan. E di sicuro il rinnovo di contratto per altre due stagioni, l’attuale scadenza è 30 giugno 2027, sarebbe il giusto premio a un rendimento importante. Il belga è ormai il padrone della fascia destra, ha legittimato in più occasioni la titolarità del ruolo, restano da risolvere alcuni dettagli – piccole distanze tra domanda e offerta – prima della fumata bianca. Anche a Parma ieri sera Saelemaekers ha brillato, negli occhi quel primo tempo devastante con il gol che ha sbloccato il risultato e il rigore conquistato. Ma restano i rimpianti della ripresa quando il ragazzo del 1999 avrebbe dovuto ripetersi e non l’ha fatto. Due scelte sbagliate: il colpo di tacco quando avrebbe potuto girarsi e colpire a pochi passi da Suzuki; il contropiede sciupato praticamente a porta vuota con il recupero di Sorensen che aveva un ritardo enorme. Errori che pesano.

Foto: Instagram Saelemaekers.

