Saelemaekers: “Sono qua per rimanere, mi è mancato il Milan”

07/07/2025 | 20:30:37

L’esterno rossonero Alexis Saelemaekers, appena rientrato dal prestito alla Roma della passata stagione, ha parlato a Milan TV al termine dell’allenamento odierno a Milanello: “Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato il Milan. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno. È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo. Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra. È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo”.

Foto: Instagram Saelemaekers