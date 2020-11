Saelemaekers: “Sono contento, sono in fiducia. Il Milan può lottare per il vertice”

Intervistato da Milan TV, Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato del momento in casa rossonera e del suo impatto nel calcio italiano, il rapporto con mister Pioli e compagni e di quanto sia importante sentire la fiducia dell’ambiente: “Sono contento, ho la fiducia del mister e della squadra, è molto importante per me e ovviamente per tutti nella vita. Sentire la fiducia ti fa lavorare bene su ogni cosa. Se posso continuare così e continuare aiutare è la cosa più importante per me. Sono contento e voglio continuare a far bene. Spero di migliorare ogni giorno per poter continuare a dimostrare di essere un buon giocatore per questa squadra”.

Pochi gol: “Per me è molto importante segnare, è la cosa più importante durante la partita. È il miglior modo di aiutare i compagni durante la partita. So che non sto segnando molto ma l’importante è che la squadra continui a far bene e magari a lottare per grandi traguardi”.

Su Milano e l’Italia: “Milano è una città molto accogliente, mi trovo molto bene nonostante io sono da solo. Ma è così tanto accogliente che stare da soli non è un problema. Mi sento molto bene. L’Italia è un Paese bellissimo, l’ho visitato un pò ed ho scoperto posti straordinari sia al mare che in montagna”.

Foto: Transfermarkt