Saelemaekers: “Sono concentrato per aiutare la squadra a prendere tre punti importantissimi”

11/04/2026 | 17:24:05

L’esterno del Milan, Alexis Saelemaekers, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“La mia posizione non cambierà tanto, ormai difendo e attacco tanto già dall’inizio di questa stagione, cambia solo un po’ il giocatore che gioca dietro di me. Sono concentrato per aiutare la squadra a prendere tre punti importantissimi, darò tutta la mia mentalità per spingere al massimo. Le richieste di Allegri? In fase difensiva non cambierà niente, solo che avendo alle spalle Athekame che è un giocatore un po’ più offensivo ci alterneremo di più sulla fascia”.

Foto: Instagram Saelemaekers