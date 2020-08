Saelemaekers: “Siamo tornati in forma, voglio continuare quanto fatto nei mesi scorsi”

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, dopo l’allenamento di questa mattina a Milanello, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole: “Voglio confermare quanto fatto nei mesi scorsi e sono contento. Il gruppo sta dando subito il massimo in allenamento. In vacanza, hanno lavorato tutti bene e si sono presentati in forma. Le prime sensazioni sono positive, anche dal campo. Le vacanze sono servite, ma adesso siamo tornati e dobbiamo lasciarci alle spalle il relax e bisogna ascoltare il mister. Le amichevoli non sono mai amichevoli, perché dobbiamo essere focalizzati per arrivare bene al campionato. Posso giocare in ogni posizione nel campo e voglio fare il mio meglio quando il mister mi metterà in campo”.

Foto: Milan twitter