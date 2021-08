Saelemaekers: “Siamo più forti dell’anno scorso, in Champions cercheremo di dimostrarlo”

Alla vigilia dell’amichevole di lusso tra il suo Milan e il Real Madrid, il centrocampista offensivo, Alexis Saelemaekers, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero riguardo la Champions e i nuovi compagni di squadra arrivati durante questa finestra di mercato estiva: “La qualificazione per la Champions? Per me era una sensazione incredibile, sarà la mia prima volta in Champions. È stato bello per tutto il gruppo, abbiamo lavorato molto per questo risultato. Spero potremmo dimostrare che siamo una squadra forte e che possiamo fare grandi cose. Siamo più forti dell’anno scorso, sono arrivati Giroud, Maignan e Ballo-Touré. Dobbiamo dimostrare ancora di più quest’anno perché anche le altre squadre si sono rinforzate. Anche in vacanza dobbiamo allenarci, quando si è in una squadra grande come il Milan bisogna essere sempre pronti. Pioli ci ha detto sin dal rientro come dobbiamo giocare quest’anno e con quale mentalità. La Champions è un altro livello rispetto alla Serie A, ci sono i top club europei, dovremo essere concentrati ancora di più in ogni match, possiamo fare bene. Maignan? Per lui ora è difficile: nuovo paese, nuovo gruppo e nuova lingua. Anche per me è stata dura all’inizio. Mike ha già imparato tante parole per aiutare la squadra ad ogni partita. È sulla buona strada per fare bene, siamo felici di averso con noi. Giroud? Un grande campione, ha vinto molto, tra cui Champions e Mondiale. Impressionante quanto sia diverso fuori dal campo, è un ragazzo molto tranquillo. È un esempio per me, esattamente come Zlatan, è bello averlo qui con noi”.

Foto: Instagram giocatore