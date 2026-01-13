Saelemaekers: “Scudetto? Inter e Napoli forti, ma noi siamo una famiglia. Un mio vice? Decide la società”

13/01/2026 | 18:25:03

Saelemaekers ha parlato del suo momento al Milan durante l’evento Meet&Greet: “Il Milan è stata la mia prima casa da quando sono andato via da quella vero in Belgio. La gente mi ha fatto sentire bene quando sono arrivato, come se fossi della loro famiglia: per me, essendo anche stato fuori a Bologna o Roma, è rimasto sempre un posto speciale e non vedevo l’ora di tornare qua. Sono molto contento. Ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiugnendo qualcosa alla squadra. Non c’era un momento migliore per tornare qua a casa. Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime ma penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa verso il titolo. Noi lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove arriveremo alla fine. Un mio vice?Deciderà la società, è il loro lavoro: io mi concentro sul calcio, provando ad aiutare la squadra in campo e a conquistare i tre punti in ogni partita. Quello che succede fuori non è il mio lavoro”.

foto x milan