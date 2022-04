Saelemaekers: “Non è mai bello giocare poco, ma devo accettare la concorrenza. Non ne ho parlato con Pioli”

Alexis Saelemaekers, intervistato a elevensport.be, si è focalizzato sul suo momento personale. Queste le dichiarazioni dell’esterno del Milan: “Non è mai bello giocare poco, ma si sa che possono capitare dei momenti meno positivi. Ma piano piano, lavorando duramente in allenamento, tornerò a giocare di più. E’ un momento così, ma resta concentrato e fiducioso. Spero che andrà tutto per il meglio e che quando avrò la mia chance la prenderò a piene mani. Se ne ho parlato con Pioli? No perché, per me, sono delle scelte che fa lui. Lui deve gestire un gruppo in funzione. Siamo primi in campionato. Io devo accettare la concorrenza e cercare di fare del mio meglio per riprendermi il posto in campo”.

FOTO: Sito Milan