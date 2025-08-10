Saelemaekers: “Pronto ad assumermi le responsabilità. Milan da vetta? Ecco cosa penso”

10/08/2025 | 19:35:26

Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso dal Milan a Stamford Bridge per mano del Chelsea padrone di casa (4-1). Di seguito, le parole del calciatore rossonero: “Sono tornato con un’immagine diversa da quella con la quale me ne sono andato. Sono pronto a prendere le mie responsabilità, ma ho trovato un gruppo più tranquillo che ha azzerato la testa ed è pronto a lavorare duro. Per provare a fare qualcosa di grande. Milan da vetta? Non pensiamo a questo adesso. Pensiamo ad essere un gruppo unito, ragionando gara per gara. Non sappiamo come si chiuderà il campionato, ma vedremo cosa accadrà”.

Foto: Instagram Saelemaekers

