Saelemaekers: “Mi piace il nuovo ruolo, Allegri ha fatto un grande lavoro dal primo giorno”

14/09/2025 | 23:24:33

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Bologna: “Penso che è una posizione che mi piace tanto. Posso arrivare da dietro e attaccare forte. Poi dietro sono coperto da Tomori. Sono contento per la squadra e per Luka che ha fatto una grande partita. Modric? Lo guardavo da bambino, ora ci gioco insieme. È un onore per me. È un uomo incredibile fuori dal campo, siamo contenti di averlo qui con noi. È un ragazzo umile, ma è lui che fa tutto col gol. Il mister ha fatto un gran lavoro dal primo giorno. La squadra ha grinta per fare qualcosa di bella. Dobbiamo essere umili e andare avanti così”.

FOTO: Sito Milan