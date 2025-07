Saelemaekers: “Il legame con il Milan, con i tifosi e con l’ambiente non si è mai spezzato. Su Allegri…”

23/07/2025 | 10:00:44

Alexis Saelemaekers è tornato ad allenarsi con il Milan e prenderà parte alla tournée di Singapore sotto la guida di Massimiliano Allegri. Dopo le esperienze in prestito a Bologna e Roma, l’esterno belga ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella quale ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo ritorno in rossonero: “Ho sempre dato tutto ovunque sia andato, ma una parte di me è sempre rimasta qui. Il legame con il Milan, con i tifosi e con l’ambiente non si è mai spezzato”. Il primo approccio con il nuovo tecnico è stato subito positivo: “Allegri è un allenatore che ha vinto tanto e sa perfettamente cosa serve per arrivare in alto. Il Milan viene da una stagione difficile e stiamo lavorando duramente per seguire le sue indicazioni e farci trovare pronti”. Durante la preparazione, Saelemaekers è stato impiegato in diverse posizioni in campo, compreso il ruolo di terzino: “Per me non è un problema. In carriera ho ricoperto tanti ruoli, forse mi manca solo quello di difensore centrale, ma non ho il fisico giusto (ride). Da bambino ho fatto persino il portiere! All’Anderlecht ci insegnavano a saper giocare ovunque, e quei movimenti me li porto ancora dietro”.

Foto: Instagram giocatore