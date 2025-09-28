Saelemaekers: “Ho ritrovato un gruppo unito. Obiettivi? Dare il massimo, poi vedremo dove possiamo arrivare”

28/09/2025 | 23:25:44

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Napoli.

Queste le sue parole: “Dal primo giorno abbiamo ritrovato una famiglia unita, oggi lo abbiamo dimostrato fino alla fine anche chi è entrato e siamo molto contenti. Provo sempre a dare il massimo sul campo, penso che la gente lo veda però la squadra viene prima di tutto. Obiettivi? La stagione è ancora molto lunga, vedremo alla fine del campionato dove saremo”.

Foto: sito Milan