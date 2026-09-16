Saelemaekers: “È mancata la grinta in campo. Non abbiamo scuse, siamo il Milan e dobbiamo fare gol”

16/09/2026 | 23:47:25

L’attaccante del Milan, Alexis Saelemaekers, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Benfica. Queste le sue parole:

“Penso questa sia una competizione a parte, l’abbiamo preparata bene ma forse è mancata la grinta in campo. Adesso dobbiamo vedere con calma cosa non è andato, così poi da ripartire per non commettere gli stessi errori. Zero gol nei primi tempi? Penso che nel primo tempo le squadre si studiano, poi ovviamente non abbiamo scuse e siamo il Milan e dobbiamo fare gol. Non dobbiamo ripetere questi errori nelle prossime partite”.

Foto: sito Milan