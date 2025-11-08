Saelemaekers e Leao, poi una perla di Bernabè: 2-1 Milan a Parma dopo i primi 45′

08/11/2025 | 21:35:45

Partenza forte e convinta del Milan di Allegri a Parma. I rossoneri trovano il vantaggio al 12′. Nkunku serve Saelemaekers fuori area, il belga sembra perdere il tempo corretto per il tiro ma poi sfrutta la òenta uscita dei difensori emiliani, ricarica il sinistro e trafigge Suzuki: non benissimo il portiere dei ducali. I ragazzi di Allegri non sono sazi e trovano il raddoppio con Leao su rigore, assegnato dal Var. Arriva poi il gol di Bernabè al 45′ con una perla di mancino a girare che riapre la partita.

foto x milan