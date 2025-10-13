Saelemaekers e Celik: i rinnovi della meritocrazia

13/10/2025 | 20:34:15

Saelemaekers e Celik sono i classici esempi della meritocrazia al potere. Peccato per il belga, tornato con un infortunio dall’esperienza con la sua Nazionale, ormai un riferimento fisso sulla corsia destra di Allegri. Si prevede che possa finire il suo parcheggio altrove (Bologna, Roma) per un futuro sempre più rossonero, mettendo a posto il contratto con il Milan (attuale scadenza 2027). Celik è una garanzia per la Roma, duttile e competitivo, con tanti saluti ai critici che non lo avevano ritenuto adeguato per un’esperienza così prestigiosa. Il suo impegno è in scadenza a giugno, ma oggi ha le maggiori possibilità – tra quelli nella sua stessa posizione – di andare avanti con l’attuale club. Già, perché Celik ha convinto tutti – Gasperini in testa – in nome della meritocrazia.

