Dopo l’operazione che ha portato allo scambio di prestiti tra Roma e Milan per Saelemaekers e Abraham, ora i due giocatori sono appena atterrati nelle rispettive nuove città per sostenere le visite mediche. Visite prenotate per l’inglese alla clinica “La Madonnina” di Milano, a Trigoria per l’ex Milan. Nelle prossime ore le firme sui relativi contratti.

Foto: Sportitalia