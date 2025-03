Saelemaekers-Dovbyk, la Roma ribalta il Como (in dieci): 2-1. Palo di Vojvoda all’88’

La Roma ribalta il Como: 2-1 all’Olimpico. Prima occasione al 10′ con un colpo di testa di Kempf finito alto, stessa sorte per quello di Ndicka al 19′. Dybala ci prova da solo al 31′, blocca senza difficoltà Butez. Si passa da una parte all’altra del campo con ritmi frenetici, ma il primo tempo sembra ormai chiudersi sullo 0-0. Ecco però la zampata ormai inattesa degli ospiti. A segnare l’1-0 è Da Cunha, bravo a involarsi in profondità verso la porta di Svilar su invito di Perrone per poi batterlo con massima freddezza. Non bene la fase difensiva di Mancini e Ndicka, che si sono lasciati infilare dal centrocampista avversario.

La Roma si ripresenta in campo con due cambi: dentro Dovbyk ed El Shaarawy al posto di Pellegrini e Shomurodov per quello che sembra un 4-2-4 molto offensivo. Poco dopo entra anche Saelemaekers, che in due minuti trova il gol del pareggio (62′): bella manovra della Roma sulla destra, con Dybala che dialoga con Celik in sovrapposizione fino al passaggio in area di rigore per il belga, che mette a sedere Valle col primo controllo e infila Butez grazie anche alla deviazione di Goldaniga. Il Como accusa il colpo e al 64′ finisce in dieci per l’espulsione di Kempf. Doppio giallo per fallo su Dybala, è qui che la partita cambia davvero. A completare la rimonta sono altri tre neo-entrati: azione meravigliosa avviata dal lancio di Cristante sulla fascia destra per Rensch che al volo la rimette immediatamente al centro per la comoda deviazione sotto porta di Dovbyk. Nel finale succede di tutto, compreso un palo di Vojvoda all’88’, ma la Roma riesce a strappare con gli artigli altri tre punti che significano quarta vittoria consecutiva.

Foto: Instagram Roma