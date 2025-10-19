Saelemaekers: “Darò sempre il massimo in ogni ruolo, mi manca solo il portiere. Voglio vivere emozioni come nell’anno dello scudetto”

20/10/2025 | 00:00:57

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara tra Milan e Fiorentina: “Penso che Rafa è un giocatore incredibile, quando è in questa forma così e ci porta i tre punti. Non possiamo che essere contenti: abbiamo provato ad aiutarlo tutta la settimana per il ritorno dall’infortunio. Adesso sta veramente bene, lo ha fatto vedere sul campo e siamo contenti per lui. Ovunque mi faccia giocare il mister io darò il 100%, mi manca solo il portiere ma speriamo di no perché non so se potrei fare bene. Mi sento molto più a mio agio largo: ho iniziato lì la stagione, sto crescendo partita dopo partita, mi sto abituando anche al ruolo. Cambiare così posto in una partita non è sempre facile. Dal momento che sapevo di tornare al Milan avevo le idee chiare: dare il 100% per aiutare la squadra per rifare qualcosa di bello come quello che ho vissuto per lo Scudetto”.

FOTO: X Milan