Saelemaekers: “Contro le big siamo sempre presenti. Estupinan ha lavorato duramente”

09/03/2026 | 11:08:48

Alexis Saelemaekers, intervistato dai canali ufficiali del Milan, ha commentato la vittoria nel derby: “Contro le grandi squadre siamo sempre presenti. Non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto sempre vedere la mentalità giusta. Ora dobbiamo lavorare sul fatto che facciamo più fatica contro le piccole, se facciamo bene anche con loro possiamo arrivare a grandi obiettivi. Estupinan? Sono felice per lui. Qualche settimana fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perchè è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono contento per lui”.

foto sito milan