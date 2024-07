Saelemaekers, c’è il Leicester. Le ultime Milan su Abraham e Jovic

Dopo il proficuo prestito di Bologna, il futuro di Saelemaekers potrebbe essere in Inghilterra. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, il Leicester (che segue anche Soulé) ha mosso i primi passi importanti per l’esterno di proprietà del Milan. I rossoneri hanno chiuso Morata e continuano seguire Abraham (gradimento totale), mentre per Jovic è arrivata una proposta finora bassa del Fenerbahce. Foto: instagram Saelemaekers