Saelemaekers-Bologna, dal sì dell’esterno al via libera sulla formula

Alexis Saelemaekers un obiettivo concreto del Bologna, c’è già stato il via libera dell’esterno che è ormai fuori dai giochi rossoneri e che gradirebbe lavorare con Thiago Motta. Infatti Saelemaekers ha detto sì, l’ultimo ostacolo da risolvere riguardava la formula. Il Bologna avrebbe voluto prenderlo in prestito con diritto di riscatto, il Milan avrebbe voluto monetizzare il più possibile dal cartellino. Ma alla fine i rossoneri hanno deciso di dare il via libera in prestito con diritto di riscatto per una cifra non lontana dai 10 milioni. Saelemaekers riparte da Bologna.

Foto: Instagram Milan