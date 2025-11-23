Saelemaekers: “Bellissimo vincere il derby. Fatto un lavoro incredibile, sono fiero della squadra”

24/11/2025 | 00:02:23

Saelemaekers ha parlato a Dazn dopo Inter-Milan: “Sono molto fiero di questa squadra, oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile. Eravamo tutti uniti, come una famiglia, nei momenti belli e brutti. Una vittoria oggi, secondo me la cosa più bella che potesse succedere. Siamo molto contenti per tutti i nostri tifosi e continuiamo così. l derby di Milano è una cosa incredibile, e onestamente dopo una partita così le emozioni che sentiamo sono incredibili. E’ bellissimo vincerlo”.

Foto: Instagram Saelemaekers