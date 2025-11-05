Saelemaekers: “Allegri mi ha chiamato per dirmi che mi voleva nel gruppo. Mi sono messo subito a disposizione”

05/11/2025 | 19:00:38

Saelemaekers ha parlato a Sport Mediaset, in un estratto dell’intervista ha raccontato come è nata la sua permanenza in rossonero: “Quando è finita la stagione scorsa, abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mister e mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo. Vedendo un allenatore così, per me era chiara la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione”.

foto sito milan