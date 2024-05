Saelemaekers a Thiago Motta: “Grazie mister per tutto quello che hai fatto per noi. È stato incredibile”

Parole che sanno di addio quelle pronunciate da Alexis Saelemaekers nel post-partita di Bologna-Juventus. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno offensivo è stato autore di un siparietto con Thiago Motta, terminato con un saluto che potrebbe essere un indizio per l’imminente annuncio del tecnico: “Grazie mister per tutto quello che hai fatto per noi. È stato incredibile”.

Foto: Instagram Saelemakers