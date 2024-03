Saelemaekers: “A Motta non piace quando mi butto. Ma lo faccio per la squadra”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Alexis Saelemaekers ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l’Atalanta: “Sapevamo che l’Atalanta è una grande squadra che sa giocare anche bene a calcio, siamo venuti con la mentalità giusta per prenderci questi tre punti fondamentali. Quando non giochi devi far vedere al mister di avere la capacità di essere titolare e dare tutto quando entri in campo. Al mister non piace quando mi butto in terra e fa lo stesso anche in partita, ma lo faccio per la squadra ed è servito per portare a casa la vittoria”.

Sull’esultanza con Zirkzee: “Non c’entra col basket ma con una passione in comune che abbiamo fuori dal campo”.

Infine, sulla Champions: “Se ci crediamo? Sapere che siamo lì è importante, dobbiamo pensare partita dopo partita e alla fine della stagione vedremo dove saremo”.

