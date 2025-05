Sadilek annuncia: “Voglio giocare in un nuovo campionato, la Serie A è tra le opzioni migliori”

21/05/2025 | 12:40:02

Il centrocampista del Twente, Michal Sadilek, immagina un futuro in Serie A. La scorsa estate il giocatore ceco era già dato come possibile partente dal club, ma questa volta è arrivato l’addio ufficiale agli olandesi, a parametro zero. Le sue parole a Voetbal International. “Sono nei Paesi Bassi da nove anni, con una pausa di una stagione. Penso che sia una buona idea per me cimentarmi in un altro campionato, credo che Germania, Italia e Spagna siano le opzioni migliori per me. Il mio sogno è giocare in uno dei primi cinque campionati e spero di riuscirci quest’estate”.

FOTO: Sito Twente