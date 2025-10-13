Sacchi: “Zidane allenatore della Juve? Confesso che ho una speranza”

13/10/2025 | 13:00:14

Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e nazionale azzurra, vedrebbe bene Zinedine Zidane, ex fuoriclasse francese della Juventus, come tecnico dei bianconeri.

Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Il suo Real giocava all’attacco, dimostrava coraggio, teneva il pallone per la maggior parte del tempo, dominava l’avversario attraverso una fitta rete di passaggi e il pubblico lo ammirava. Mi chiedo: perché un allenatore che ha creato una simile macchina di bellezza non sta lavorando? Confesso di avere una speranza. Lui è stato un grande juventino, è diventato un fuoriclasse con la maglia bianconera addosso, ha avuto un maestro come Marcello Lippi come guida tecnica, e allora perché non immaginarlo sulla panchina della Juve? Uno come lui, uno che ha sempre messo al primo posto il calcio offensivo, uno che crede nel gioco collettivo e nel talento al servizio della squadra. Il nostro campionato potrebbe soltanto trarre beneficio dalla sua presenza”.

Foto: X personale