Sacchi: “Vlahovic si sposa bene con le idee di Allegri. Nella lotta scudetto il Milan è un punto interrogativo”

Arrigo Sacchi, attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Se guardiamo gli investimenti, l’Atalanta è destinata a restare fuori dalla corsa. È il club che ha speso di meno. Ma siamo sicuri che il calcio sia soltanto soldi? Io non credo: le idee e il lavoro premiano e ti portano a raggiungere qualcosa d’imprevedibile come ha fatto l’Atalanta nelle ultime stagioni. Un esempio di coraggio e conoscenza che fa bene al calcio. Gasperini ha dimostrato di saper raggiungere grandi risultati anche senza i mezzi che hanno gli altri. E intanto, cosa fondamentale, i conti del club sono in ordine. Perché, non dimentichiamolo mai, vincere con i debiti è un atto poco sportivo. Ora è un punto interrogativo. Ha molti infortunati. Prima ha sempre saputo sopperire alle difficoltà perché ha giocato come un collettivo. Adesso non è più così, o perlomeno non sempre. Naturale, dunque, saltino fuori problemi. Se tornano a fare le cose che li hanno portati a stare lì in alto, allora ok. Anche perché hanno 7 punti di vantaggio sulla 5a. Però ci si deve ricordare pure che 7 punti si fa alla svelta a perderli. Vlahovic? Giocatore importante, che si sposa bene con le idee dell’allenatore. E poi la rosa dei bianconeri, come quella dell’Inter, è la più ricca in termini numerici e di costi. Ripeto il discorso: se ragioniamo pensando ai soldi investiti, la Juve deve andare sicuramente in Champions”.

FOTO: Wikipedia