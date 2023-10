Sacchi sulla vicenda scommesse: “Alcuni giovani si credono simili a Dio”

Nel corso dell’intervista a Rai Radio1 Arrigo Sacchi ha parlato anche delle motivazioni che avrebbero potuto spingere giovani come Fagioli, Tonali e Zaniolo a fare scommesse:

“Un giovane può fare queste cose perchè si crede vicino a Dio e pensa di poter far tutto quello che gli passa per la testa. Un ritorno in nazionale? Una volta scontato quello che dovranno scontare e se lo meriteranno sì. Errare è umano, non è giusto castigare a vita una persona”.

