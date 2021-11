Sacchi sulla Nazionale: “Con la Svizzera tradite le idee di Mancini. L’Italia deve ritrovare il gioco”

Arrigo Sacchi ha parlato del momento dell’Italia. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Forse gli azzurri ci avevano abituato troppo bene. Con la Svizzera sono entrati in campo molto tesi. Si spera che l’Italia non sia caduta nella trappola del successo, che significa pensare di essere imbattibili a prescindere. Le squadre italiane, in generale, hanno sempre dato il meglio di se quando temevano il rivale o erano in difficoltà“.

Sacchi ha poi continuato: “Gli azzurri, specialmente nel primo tempo, hanno tradito le idee di Mancini. Nel secondo tempo si è vista una supremazia ma le occasioni sono state carenti. Importanti sono stati gli ingressi di Tonali e Berardi, che forse è stato l’unico degli attaccanti che ha dato fastidio alla difesa svizzera. Contro l’Irlanda del Nord non sarà facile, ma Mancini ha dato un gioco e delle idee che poche volte è capitato di vedere nel nostro calcio“.

