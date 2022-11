Sacchi sul Mondiale: “Francia favorita di diritto. Germania solida, difficile che tradisca”

Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è soffermato sul Mondiale in Qatar che inizierà settimana prossima: “La Francia? Favorita di diritto. Anche se ripetersi è sempre difficile. Però Deschamps ha a disposizione un gruppo di campioni. L’attacco con Mbappé e Benzema è formidabile. E aggiungo un particolare: Benzema è il centravanti ideale per sfruttare al meglio le qualità di Mbappé, perché è intelligente, gioca per la squadra, sa rientrare, crea spazi. Germania? Nazionale solida, nella sua storia ha quasi sempre dimostrato di essere competitiva nelle grandi manifestazioni. Difficile che tradisca. Adesso ha cominciato un nuovo percorso con il c.t. Flick, i giocatori non gli mancano. Mi piace molto Kimmich, dà equilibrio alla squadra. E poi c’è Sané che resta un punto interrogativo: se è in giornata però è devastante e l’Inter ne sa qualcosa. La Germania è molto quadrata e anche piuttosto esperta. Secondo me, può arrivare in semifinale”.

Foto: Wikipedia