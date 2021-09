Sacchi: “Soltanto un ignorante può criticare le scelte di Allegri”

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare delle principali vicende del calcio italiano. L’ex allenatore si è soffermato anche sulla scelta di Massimiliano Allegri di non convocare i sudamericani per la gara di stasera contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce. Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori, nessuno meglio di lui conosce le loro reali condizioni, nessuno meglio di lui ha il polso della situazione: magari uno ha bisogno di più tempo per recuperare, a un altro invece basta un giorno. Sono tutti dettagli che un allenatore deve valutare con attenzione e, credetemi, non è semplice prendere certe decisioni”.

Foto: Twitter Juventus