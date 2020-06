L’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il calendario aiuterà Conte e l’Inter, Sarri e Inzaghi stiano attenti. Juventus e Lazio sono davanti in tutti, a cominciare dai punti in classifica, ma i nerazzurri hanno il percorso più facile e torneranno in corsa per il titolo. Per lo spettacolo c’è l’Atalanta e spero che la squadra di Gasperini mi regali attimi di bellezza. Le cinque sostituzioni saranno un vantaggio per le big”.