Sacchi: “Pioli? Sbagliare è umano. Lo farei restare al Milan”

L’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro dell’attuale allenatore dei rossoneri Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Perché non tenere Pioli? Io credo che la sua esperienza al Milan sia tutto sommato positiva. Ha vinto uno scudetto e la società aveva speso meno delle avversarie. In quell’occasione aveva stupito tutti e divertito il pubblico. In questa stagione, se tutto va bene, si piazza al secondo posto in campionato: significa che soltanto l’Inter ha fatto meglio. E poi, i giocatori acquistati li ha voluti tutti Pioli o sono stati scelti dai dirigenti? Perché se sono stati scelti dai dirigenti, le responsabilità vanno divise a metà. Io credo che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato al Milan e per come si è comportato. Mi sembra che la sua conferma non sarebbe un ripiego. E’ un allenatore che ha saputo migliorarsi nel corso del tempo. E’ vero che ha commesso degli errori ma sbagliare è umano. Prenderei in considerazione l’ipotesi di confermare Pioli“.

Foto: Wikipedia