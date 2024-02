Sacchi: “Pioli? Per me, sta facendo bene. Finora gli darei 6,5 come voto. Gasperini è un maestro”

Arrigo Sacchi, storico tecnico del Milan e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Questo il suo commento ed il suo pronostico sul match di San Siro, in programma questa sera, che vedrà affrontarsi la squadra di Pioli contro quella di Gasperini: “Milan-Atalanta promette spettacolo. Sono due squadre che non si risparmiano: hanno coraggio e danno tutto quello che hanno. Mi augurano che ci si possa divertire: abbiamo bisogno che il calcio ci regali un po’ di bellezza e di serenità.”

Pioli?

“Secondo me, sta facendo bene. Finora gli darei 6,5 come voto, ma ha la possibilità di arrivare al 7 o addirittura all’8. Il problema è che gli hanno portato tanti giocatori nuovi e ci vuole tempo per amalgamarli tutti.”

Gasperini?

“È un maestro. Nelle passate stagioni ha compiuto un vero capolavoro. Merito del club che lo ha sostenuto e ha individuato in lui l’uomo giusto per raggiungere determinati obiettivi. Giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista.”

Foto: Twitter Arrigo Sacchi