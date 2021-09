Sacchi: “Per lo scudetto lotta tra Milan, Napoli e Inter. La Juve ha ancora problemi da risolvere”

Arrigo Sacchi, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle principali vicende del calcio italiano a partire dalla lotta scudetto. L’ex allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo quest’ultimo argomento: “Non sono un mago, però queste Milan, Napoli e Inter stanno andando forte, mentre la Juve ha ancora problemi da risolvere. È possibile che sia una lotta a tre. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e la cosa mi rende felice: l’ho sempre stimato e so che adesso ha la possibilità di trasmettere una personalità forte al suo gruppo. Gli serve trovare la continuità. Inzaghi è bravo, ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, non ha cambiato modulo, ma dai nerazzurri mi aspetto più coraggio. Milan? Come modo di giocare e di stare sul campo il Milan è una squadra europea. Sta facendo benissimo. Qualche volta, tuttavia, anche i rossoneri devono imparare a prendersi qualche rischio in più. Vorrei vederli più vicini tra di loro, reparti più connessi, in modo che il pressing diventi quasi naturale”.

Foto: Screenshot Premium Sport