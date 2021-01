Sacchi: “Milan non demoralizzarti, la strada è quella giusta. Juve? Non al top ma sta crescendo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha detto la sua sul Milan, nonostante la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, e sulla Juventus.

Sul Milan: “Il Milan sta seguendo la stessa via, ma ha trovato un avversario più̀ avanti come conoscenze tattiche. I rossoneri non si devono demoralizzare, perché́ sono sulla strada giusta. L’organizzazione e l’entusiasmo hanno permesso alla squadra di Pioli di giocare un calcio coraggioso e bello, e di finire in testa il giro- ne d’andata contro qualsiasi pronostico. Il Milan deve continuare ad avere emozioni senza limiti con cui sta vivendo il calcio totale, ogni singolo allenamento e ogni partita”.

Sulla Juventus: “La Juventus ha battuto un generoso e coraggioso Bologna e non si è lasciata sfuggire la possibilità̀ di avvicinarsi al Milan e all’Inter. Gli uomini di Pirlo hanno giocato il primo quarto d’ora della partita con un pressing e su andature mai visti prima. I bianconeri stanno crescendo come collettivo, intensità̀ e collaborazione tra i giocatori. L’organizzazione, le chiusure preventive, la coordinazione e il pressing non sono ancora al top, ma Cuadrado, Kulusevski e McKennie hanno comunque apportato qualità, quantità e ritmo. Ora la Juventus non punta prevalentemente sulle doti e sull’esperienza dei singoli giocatori, ma sta cercando di diventare un vero e proprio collettivo”.

